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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksini açıkladı!

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksini açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Martta 51,5'lik seviyesinden hafif bir düşüşle nisanda 50,8 olarak gerçekleşti ve dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

NİSAN AYINDA DÜŞTÜ!

Böylece Ocak 2024’te başlayan güçlenme eğilimi devam etse de nisan verisi son 5 ayın en düşük ivmesine karşılık geliyor. Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim nisanda yeniden düşüş gösterirken, ikinci en büyük ihracat pazarı ABD’de üretim genişlemeye devam etti.

AYLIK BAZDA ARTTI

Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez azaldı. İspanya ve Hollanda'da büyüme yavaşlarken, İtalya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü kez aylık bazda arttı.

EN HIZLI BÜYÜME: SUUDİ ARABİSTAN

Orta Doğu’da, PMI verileri açıklanan ülkeler içerisinde en hızlı büyüme Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Geçen ay ekonomik aktivitede en keskin düşüş Kanada’da yaşandı

ALMANYA'DA ÜRETİM DÜŞTÜ

Yüzde 8'lik payı ile Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim, martta son 10 ayın ilk artışını kaydettikten sonra nisanda yeniden düştü.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite nisan ayında yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez azaldı. Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’de ise nispeten daha olumlu bir seyir izlendi ve üretim ikinci çeyreğin başında genişlemeye devam etti. Büyüme ılımlı düzeyde ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Nisan ayında büyümenin yavaşladığı diğer önemli pazarlar arasında İspanya ve Hollanda yer aldı. İtalya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü kez aylık bazda artış kaydetti ve bu artış yaklaşık son bir yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Fransa, Romanya ve Rusya’da ise üretim azaldı.
Orta Doğu, ikinci çeyrek başında büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite marttaki ivmesini koruyarak hızlı şekilde artmaya devam etti.

PMI verileri açıklanan ülkeler içerisinde en hızlı büyüme Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Kuveyt’te belirgin bir iyileşme kaydedilirken, üretimin Katar’da hafif çapta arttığı, Lübnan ve Mısır’da ise düştüğü gözlendi.

Nisan ayında ekonomik aktivitede en keskin düşüş Kanada’da yaşanırken bu ülkeyi az farkla Meksika takip etti. Her iki ekonomide de veriler gümrük vergilerinin etkilerini yansıttı.

Vietnam ve Endonezya'da belirgin ivme kaybı görülürken, Myanmar’da üretim mart sonunda meydana gelen depremin etkisiyle geriledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ticarete ilişkin genel belirsizliğin Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından oluşturduğu zorluklar düşünüldüğünde, talep ikliminin nisanda hız keserek de olsa iyileşmeye devam ettiğini görmenin umut verici olduğunu belirtti.

Harker, "Küresel ticaretteki aksamaların önemli ihracat pazarlarını ne ölçüde etkileyeceği, Türk ihracatçılarının önümüzdeki dönem performansında da belirleyici olacak." açıklamasında bulundu.
AA

Hissenet
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