İstanbul'da temmuz enflasyonu belli oldu

2024 Temmuz ayına göre 2025 Temmuz ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde % 42,48 olarak gerçekleşti.

2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık harcamaları grubunda yüzde 8,08, Konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 6,27, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 3,15, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 2,48, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,36, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,10, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,03, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 0,60, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,50, Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,13 ve Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,05 artış izlendi.



TEMMUZ AYINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİNE KAMU VE PİYASA KOŞULLARI YÖN VERDİ

İstanbul’da 2025 Temmuz ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Konut, Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimleri, Çeşitli Mal ve Hizmetler, Ev Eşyası harcamaları, Lokanta ve Otel harcamaları gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile Gıda Harcamaları grubunda mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu..



2025 Temmuz ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (% 8,08) grubunda izlendi.