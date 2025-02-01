İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), istanbul'un ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İTO, indeksin değiştiğini duyurmuştu. İTO’nun 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri’nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsil etmesi amacıyla yenilenmesine karar verildiği açıklanmıştı.

İNDEKS SAYISI ARTIRILDI

Buna göre, maddes sayısı 242'den 493'e çıkarıldı. İndeksteki ana grup sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725’ten 24 bin 500’e yükseltildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN DE VERİ TOPLANACAK

İTO tarafından hesaplanan ve açıklanan indekslerin fiyatları, ağırlıklı olarak ‘yerinde veri toplama’ yöntemiyle temin ediliyordu. Yeni indekste ise bu yönteme ek olarak kısmen 'internet üzerinden' veri temini de yapılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Ocak ayında İstanbul'da ocakta aylık yüzde 5,16 artışla, yıllık yüzde 48,40 olarak açıklandı. İTO Tüketici Fiyat İndeksi ile ilk verisini açıklarken, İTO Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 2,83, yıllık yüzde 51,13 artış gösterdi.