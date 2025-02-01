FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.02.2025 12:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ocakta aylık yüzde 5,16 artışla, yıllık yüzde 48,40 olarak açıklandı.

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), istanbul'un ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde İTO, indeksin değiştiğini duyurmuştu. İTO’nun 1985 ve 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksleri’nin, değişen tüketim alışkanlıkları ile hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsil etmesi amacıyla yenilenmesine karar verildiği açıklanmıştı.

para para

İNDEKS SAYISI ARTIRILDI

Buna göre, maddes sayısı 242'den 493'e çıkarıldı. İndeksteki ana grup sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725’ten 24 bin 500’e yükseltildi.

iStock-1478375155 (1)

İNTERNET ÜZERİNDEN DE VERİ TOPLANACAK

İTO tarafından hesaplanan ve açıklanan indekslerin fiyatları, ağırlıklı olarak ‘yerinde veri toplama’ yöntemiyle temin ediliyordu. Yeni indekste ise bu yönteme ek olarak kısmen 'internet üzerinden' veri temini de yapılmaya başlandı.

iStock-1869648975

İSTANBUL'DA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Ocak ayında İstanbul'da ocakta aylık yüzde 5,16 artışla, yıllık yüzde 48,40 olarak açıklandı. İTO Tüketici Fiyat İndeksi ile ilk verisini açıklarken, İTO Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 2,83, yıllık yüzde 51,13 artış gösterdi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon ito
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

Yer: Ankara! Taksici arabasına bindi: Şoförün sesi titredi... "Abi ne olur, her şeyimi veririm abi..."

Mourinho'dan şok karar, O ismi UEFA kadrosuna almadı!

Mourinho'dan şok karar, O ismi UEFA kadrosuna almadı!

4 milyon emekliye 1.969 liralık zam farkı! Tarih belli oldu

4 milyon emekliye 1.969 liralık zam farkı! Tarih belli oldu

Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Zam değil ama barajı geçen 950 lira fazla ödeyecek

Kredi almak isteyenleri ona yönlendiriyorlar!

Kredi almak isteyenleri ona yönlendiriyorlar!

Konut kredisi faizi yüzde 1'in altına mı düşecek? Uzmanlar açıkladı!

Konut kredisi faizi yüzde 1'in altına mı düşecek? Uzmanlar açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.