İTO açıkladı: Son 5 ayın en yüksek enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre, Eylül’de perakende fiyatlar yüzde 3,9 artarken, yıllık artış yüzde 59,18 seviyesinde kaydedildi.

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini ölçen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,18 oranında arttı. Endeks Ağustos'ta yıllık yüzde 61,57 artış kaydetmişti.

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Eylül'de aylık yüzde 4,67, yıllık yüzde 47,89 arttı. Eylül 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63 artış yaşandı.