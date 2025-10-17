FİNANS

Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 169,8 milyar dolara geriledi.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,7 azalarak 169,8 milyar dolara geriledi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 0,9 artarak 75,3 milyar dolar, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 4,6 azalarak 27,5 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 18 artarak 11,8 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,5 artışla 19,8 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,6 azalışla 20,8 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,4 azalarak 22,8 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli dış borç stoku ağustosta azaldı 1

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalışla 67 milyar dolara indi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,1 azalarak 61,7 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,4 artarak 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stoku stokunun yüzde 35,4’ünün ABD doları, yüzde 27,3’ünün avro, yüzde 22’sinin Türk lirası ve yüzde 15,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,0 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,4 milyar dolara düştü.
