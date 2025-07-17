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Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayısta aylık bazda yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 222,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 73,9 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 0,6 azalarak 29,6 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 7,8 azalarak 12 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 azalışla 18,8 milyar dolara indi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 artışla 20,4 milyar dolar olurken, Türk lirası cinsinden mevduatları yüzde 9,9 artarak 22,7 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli dış borç stoku mayısta arttı 1

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 66,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,5 artarak 62,1 milyar dolar, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 25,5 artarak 4,7 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin dolar, yüzde 27'sinin avro, yüzde 23'ünün Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Mayıs itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 62 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 62 milyar dolara yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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