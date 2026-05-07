KKM bakiyelerinde düşüş devam ediyor!

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta 58 milyon lira azalarak 1 milyar 395 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 30 Nisan itibarıyla 264 milyar 329 milyon lira artarak 25 trilyon 290 milyar 176 milyon liradan 25 trilyon 554 milyar 504 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 124 milyar 959 milyon lira artarak 29 trilyon 43 milyar 306 milyon liradan 29 trilyon 168 milyar 265 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 220 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 32 milyar 155 milyon lira artarak 3 trilyon 219 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 767 milyar 635 milyon lirası konut, 45 milyar 240 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 407 milyar 42 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 39 milyar 710 milyon lira artarak 3 trilyon 969 milyar 809 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 3 trilyon 115 milyar 577 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 158 milyar 188 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 957 milyar 389 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 478 milyon lira artışla 703 milyar 601 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 526 milyar 192 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 251 milyon lira azalarak 5 trilyon 547 milyar 967 milyon liraya geriledi.
KKM bakiyesi ise geçen hafta 58 milyon lira azalarak 1 milyar 395 milyon liraya düştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

