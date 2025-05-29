FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Mayıs haftasında 211 milyar 397 milyon lira artarak 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liradan, 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 91 milyar 912 milyon lira artarak 22 trilyon 18 milyar 546 milyon liraya çıktı.

iStock-1283754376

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 287 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 23 mayıs itibarıyla 29 milyar 96 milyon lira artarak 2 trilyon 286 milyar 879 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 572 milyar 19 milyon lirası konut, 61 milyar 516 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 653 milyar 345 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
iStock-1414584372

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 784 milyon lira artarak 2 trilyon 639 milyar 58 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artarak 2 trilyon 105 milyar 136 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

iStock-1414585022

Bireysel kredi kartı alacaklarının 718 milyar 766 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 386 milyar 370 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 240 milyon lira artışla 400 milyar 817 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 293 milyar 705 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
iStock-1422333386

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 milyar 342 milyon lira artarak 3 trilyon 891 milyar 421 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,66'sı oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UTTS ile akaryakıt satış tarihi belli oldu! UTTS ile akaryakıt satış tarihi belli oldu!
Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı!Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı!

Anahtar Kelimeler:
bddk kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Arazi kavgasında 3 kuzen de öldü! 8 yaralı var

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yüz binler bu haberi bekliyordu! İnfaz paketi için yeni gelişme

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'

Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

Cezalar dakikalar içinde e-Devlet'te! Trafikte dört bir yana koyulacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.