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KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 4 milyar 710 milyon lira azalarak 571 milyar 516 milyon liraya düştü.

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran haftasında 16 milyar 687 milyon lira artarak 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liradan 18 trilyon 915 milyar 194 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 92 milyar 321 milyon lira azalarak 22 trilyon 3 milyar 276 milyon liraya düştü.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 301 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Haziran itibarıyla 12 milyar 679 milyon lira azalarak 2 trilyon 300 milyar 60 milyon liraya düştü.

Bu tutarın 577 milyar 548 milyon lirası konut, 60 milyar 741 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 661 milyar 770 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 416 milyon lira artarak 2 trilyon 740 milyar 394 milyon lira oldu.
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Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artarak 2 trilyon 185 milyar 950 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 737 milyar 387 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 448 milyar 562 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLARI AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 982 milyon lira artışla 412 milyar 358 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 305 milyar 67 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyon lira azalarak 3 trilyon 897 milyar 146 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyar 710 milyon lira azalarak 571 milyar 516 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,6'sı oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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