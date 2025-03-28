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  4. KKM bakiyesi 24,2 milyar dolara geriledi!

KKM bakiyesi 24,2 milyar dolara geriledi!

28.03.2025 15:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 24 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

KKM bakiyesi 24,2 milyar dolara geriledi!

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin şubat ayı sonuçlarını yayımladı.

dolar

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi şubatta 4,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolardan 24,2 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,7 milyar dolar düşüşle 23,2 milyar dolardan 20,5 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2 milyar dolar azalarak 5,7 milyar dolardan 3,7 milyar dolara indi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası kkm ödemeleri
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