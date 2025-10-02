FİNANS

KKM bakiyesi 300 milyar TL'nin altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 921 milyon lira azalarak 292 milyar 805 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Eylül haftasında yaklaşık 212 milyar 198 milyon lira artarak 20 trilyon 819 milyar 513 milyon liradan, 21 trilyon 31 milyar 711 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 270 milyar 187 milyon lira artarak 24 trilyon 968 milyar 333 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 585 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 40 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 585 milyar 35 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 622 milyar 392 milyon lirası konut, 50 milyar 404 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 912 milyar 239 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 43 milyar 976 milyon lira artarak 3 trilyon 123 milyar 82 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artarak 2 trilyon 496 milyar 445 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 914 milyar 662 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 581 milyar 784 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 519 milyon lira artışla 489 milyar 352 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 359 milyar 704 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 58 milyar 828 milyon lira artarak 4 trilyon 470 milyar 568 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 27 milyar 921 milyon lira azalarak 292 milyar 805 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,17'si oldu.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

