FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

KKM bakiyesi 700 milyar liranın altına geriledi

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya düştü.

KKM bakiyesi 700 milyar liranın altına geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Nisan haftasında 153 milyar 85 milyon lira artarak 18 trilyon 41 milyar 755 milyon liradan, 18 trilyon 194 milyar 840 milyon liraya çıktı.

dolar

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 856 milyon lira azalarak 21 trilyon 548 milyar 805 milyon liraya düştü.

iStock-1449572867

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 229 MİLYAR LİRA OLDU!

Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Nisan itibarıyla 25 milyar 83 milyon lira artarak 2 trilyon 229 milyar 244 milyon liraya yükseldi.
Söz konusu tutarın 559 milyar 322 milyon lirası konut, 64 milyar 40 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 605 milyar 881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

istockphoto-1063289558-612x612

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 3 milyar 867 milyon lira artarak 2 trilyon 567 milyar 446 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 16 milyar 265 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 692 milyar 999 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 323 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

para-1

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI!

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 13 milyon lira artışla 380 milyar 567 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 273 milyar 657 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

para-oara

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 33 milyar 759 milyon lira artarak 3 trilyon 838 milyar 752 milyon lira oldu.

iStock-1283754376

KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,18'i oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün Mart ayı net karı belli oldu!Bankacılık sektörünün Mart ayı net karı belli oldu!
TCMB'nin rezervleri 11 ayın en düşüğünde!TCMB'nin rezervleri 11 ayın en düşüğünde!

Anahtar Kelimeler:
bddk kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Düğünde takılan altın miktarına kısıtlama!

Düğünde takılan altın miktarına kısıtlama!

Kilo ile değil ton ton satıyorlar!

Kilo ile değil ton ton satıyorlar!

Maaşları ile gündem oluyorlardı artık o rakamı veren yok

Maaşları ile gündem oluyorlardı artık o rakamı veren yok

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.