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  4. KKM'de düşüş sürüyor: 111,3 milyon dolara geriledi

KKM'de düşüş sürüyor: 111,3 milyon dolara geriledi

31.12.2024 15:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine geriledi

KKM'de düşüş sürüyor: 111,3 milyon dolara geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını yayımladı.

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Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasımda 6,3 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolardan 36,1 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,5 milyar dolar düşüşle 32,3 milyar dolardan 28,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,8 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolardan 7,3 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de kasımda 900 milyon lira azalışla 1,3 milyar liradan 400 milyon liraya düştü. Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 36 milyar 111,3 milyon dolar olduğuna işaret etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası
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