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KKM'den çıkış sürüyor! BDDK açıkladı, yüzde 3 azaldı

13.02.2025 16:03
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık yayımladığı bültene göre KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

KKM'den çıkış sürüyor! BDDK açıkladı, yüzde 3 azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Şubat haftasında 118 milyar 527 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liradan, 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 206 milyar 371 milyon lira artarak 19 trilyon 254 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

2 TRİLYONU AŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Şubat itibarıyla 4 milyar 502 milyon lira artarak 2 trilyon 67 milyar 197 milyon liraya çıktı.
Söz konusu tutarın 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 662 milyar 594 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 519 milyon lira artışla 320 milyar 245 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 238 milyar 55 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 481 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 334 milyon lira oldu.

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KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kur Korumalı Mevduat
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