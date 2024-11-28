FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. KKM hesap bakiyelerinde düşüş devam ediyor!

KKM hesap bakiyelerinde düşüş devam ediyor!

28.11.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 246 milyon lira azalarak 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya düştü.

KKM hesap bakiyelerinde düşüş devam ediyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 kasım haftasında 70 milyar 790 milyon lira artarak 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liradan, 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 50 milyar 974 milyon lira azalarak 18 trilyon 275 milyar 29 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYONU GEÇTİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Kasım itibarıyla 25 milyar 850 milyon lira artarak 1 trilyon 919 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 492 milyar 5 milyon lirası konut, 74 milyar 226 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 353 milyar 143 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 288 milyon lira artarak 2 trilyon 28 milyar 695 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 688 milyar 143 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 590 milyar 914 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 97 milyar 229 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

iStock-647148892 (1)

YASL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 246 milyon lira artışla 281 milyar 533 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 208 milyar 666 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 199 milyon lira yükselerek 3 trilyon 300 milyar 444 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 26 milyar 246 milyon liralık azalışla 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,7'si oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
En Çok Okunan Haberler
Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

MYNET ÖZEL | Dolar krizi beklenenden çok daha büyük!

Türkiye alarmda! Sahte dolarlar için hem Merkez Bankası hem Bankalar Birliği devreye girdi

Türkiye alarmda! Sahte dolarlar için hem Merkez Bankası hem Bankalar Birliği devreye girdi

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var...

İstanbul'da gizemli olay! İki kişinin cansız bedeni bulundu: Kimlikleri belli oldu

İstanbul'da gizemli olay! İki kişinin cansız bedeni bulundu: Kimlikleri belli oldu

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.