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KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 14:41
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BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 533,9 milyar TL'ye gerilerken, krediler ve mevduat artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki gerileme dikkat çekti.

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 564,3 milyar TL'den 1 trilyon 533,9 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 687,7 milyar TL'den 14 trilyon 775,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 613,4 milyar TL'den 17 trilyon 730,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 817,4 milyar TL'den 1 trilyon 808,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 624 milyar TL'den 1 trilyon 582,1 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 259,3 milyar TL'den 260,5 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 20 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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