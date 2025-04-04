Konuttan taşıt kredisine kadar talep artıyor! Kemer gevşemeye devam ediyor

TCMB'nin bankaların 2025'in birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Ankete göre, bu yılın birinci çeyreğinde alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarda yeniden sıkılaşma başladığı gözlenirken, diğer işletme kredilerinde gevşeme başladığı görüldü.



KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE GEVŞEME

Bu yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşeme olacağı yönünde olurken, 2025 yılının ilk çeyreğinde konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlarda gevşemenin zayıflayarak devam ettiği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise gevşeme başladığının görüldüğü bildirildi.



İkinci çeyrek için bankaların beklentisi, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin zayıf şekilde devam edeceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda ise bir miktar sıkılaşma başlayacağı yönünde oldu.

KREDİ TALEBİ ARTIYOR...

TAŞIT KREDİSİNDEKİ İVME DÜŞECEK

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir miktar güçlenerek devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm işletme kredi türlerine olan talepte artış gözlendi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam etmesinin beklendiği belirtildi. Ankette, 2025 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki çeyrekte görülen konut kredi talebindeki azalışın yerini tekrar artışa, taşıt kredi talebindeki artışın ise yerini tekrar azalışa bıraktığı aktarılarak, diğer bireysel kredi talebinde görülen artışın güçlenerek devam ettiği bildirildi.



Bu yılın ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi türlerine olan talepteki artışın güçlenerek, taşıt kredi talebindeki azalışın ise zayıflayarak devam edeceği yönünde oldu.



FONLAMA KOŞULLARI

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2025 yılının ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam ettiği görüldü. Bu yılın ikinci çeyreği için yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği bekleniyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır