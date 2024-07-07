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Kredilerde 'faiz' freni! Merkez Bankası’nın planı işe yaradı: İkinci çeyrekte hız kesti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 08:23
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kredilerde sıkılaşma hamleleri sonrası beklenen yavaşlama geldi. Yüksek faiz oranları sonrası ikinci çeyrekte kredilerde frene basıldı.

Kredilerde 'faiz' freni! Merkez Bankası’nın planı işe yaradı: İkinci çeyrekte hız kesti

2024 yılının ilk yarısında kredi hacmi yüzde 18.6 büyürken, kredilerde beklenen yavaşlama ikinci çeyrekte gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla ihtiyaç kredisinde bileşik ortalama faiz oranı yüzde 74.6, ticari kredide ise yüzde 61.1’e yükselirken, TL krediler ikinci çeyrekte hız kesti.

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Sözcü'de yer alan habere göre, bankacılık sektörünün tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları hacmi yılın ilk altı ayında yüzde 19.70 büyüme ile 3 trilyon 195 milyar liraya, toplam ticari kredi hacmi ise yüzde 18.4 artışla 10 trilyon 609 milyar liraya ulaştı.

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TL krediler ilk çeyrekte yüzde 8.8 olurken, ikinci çeyrekte hız keserek yüzde 3.9’a geriledi. Aylık artış nisanda yüzde 0.2, mayısta yüzde 1.9, haziranda yüzde 1.7 oldu.

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EK TEDBİRLER SONRASI DURMA NOKTASINDA

Yabancı para kredilerinde ise dolar cinsinden ilk çeyrekte yüzde 4.6, ikinci çeyrekte hızlanarak yüzde 12.4 arttı. Döviz kredilerinde aylık artış nisanda yüzde 4.5, mayısta yüzde 6.8 olurken, haziranda alınan ek tedbirler neticesinde yüzde 0.7 ile durma noktasına geldi.

Express


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faiz kredi Merkez Bankası tedbirler
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