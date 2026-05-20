Kurban Bayramı öncesi hal, otogar ve marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs terminali, marketler ve meyve-sebze halinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerine hız verdi.

Ekipler, bu kapsamda temel gıda ve ihtiyaç ürünü, meyve ve sebze ile şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetim yaptı.

HAL KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN FİYAT KONTROLÜ

Toptancı halindeki denetimde ekipler, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda esnaftan alınan künye numaraları, Bakanlığın Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasına girilerek fiyat karşılaştırması yapıldı.

Ekipler, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimlerde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatlarını karşılaştırdı.

ETİKET-KASA FİYATI KONTROL EDİLDİ

Çankaya ilçesinde bir markette yapılan denetimde de ekipler, özellikle bayramda tüketimi artan çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi.

Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu rafları da kontrol ederek, etiket-kasa fiyatı uyumu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına baktı.

Öte yandan, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

