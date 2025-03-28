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Mart ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı

28.03.2025 15:13
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor.

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Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri Ocak ayında yüzde 4,29,Şubat ayında yüzde 2,97 olarak olmuştu.
Gerçekleşen enflasyon ise Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşmişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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enflasyon beklentisi tüik enflasyon
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