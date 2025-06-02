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Mayıs ayı gıda enflasyonu belli oldu!

Mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi verileri belli oldu. TEPAV'ın verilerine göre Mayıs ayında gıda enflasyonu yüzde 1,21 olarak hesaplandı. TEPAV'ın gıda enflasyonu nisan ayında yüzde 2,68 gerçekleşmişti.

Mayıs ayı gıda enflasyonu belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), mayıs ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) yayımlandı. TEGE verilerine göre, mayısta aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,21 olarak hesaplandı.

Mayıs ayına ilişkin mutfak enflasyonunu TÜRK-İŞ yüzde 4,40 hesaplarken, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 3,24 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) yüzde 0,09 olarak açıklamıştı.

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YILLIK GIDA ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Mayıs 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 30,6, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 32,3, İTÜFE ile yüzde 40,5 ve ÜGE ile yüzde 35,8 olarak hesaplandı.

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LİMON, KİVİ, PORTAKAL ZAMLANDI

Mayıs ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler sivri biber, çarliston biber ve salatalık olurken limon, kivi ve portakal fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı kuru kayısı, Antep fıstığı ile margarinde gözlemlenirken balık, yumurta ve ayranda da fiyat düşüşleri tespit edildi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon gıda
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