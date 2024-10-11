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Merkez açıkladı:Cari denge son 5 yılın en yüksek fazlasını verdi... Son üç aydır devam ediyor!

11.10.2024 10:54
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cari işlemler dengesini açıkladı. Bu veriye göre, cari denge haziran ve temmuzun ardından ağustos ayında da 4.3 milyar dolar fazla vererek üç aylık bir skor yakalamış oldu.

Merkez açıkladı:Cari denge son 5 yılın en yüksek fazlasını verdi... Son üç aydır devam ediyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

2021'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

62 MİLYON DOLAR ÇIKIŞ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

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BANKALAR BORÇLANDI

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

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Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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