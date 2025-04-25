FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi!

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Nisan ile biten haftada 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 213 milyar 994 milyon 495 bin liradan, 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi.

iStock-1248728871

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artışla 12 trilyon 421 milyar 198 milyon 729 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,6 yükselişle 7 trilyon 418 milyar 831 milyon 161 bin lira oldu.

iStock-1869648975

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 386 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 195 milyar 568 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 18 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 azalarak 4 trilyon 177 milyar 493 milyon 761 bin lira oldu.
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 554 milyar 376 milyon 924 bin lirası konut, 63 milyar 775 milyon 223 bin lirası taşıt, 1 trilyon 581 milyar 902 milyon 733 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

iStock-1189272922

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Nisan ile biten haftada 44 milyar 355 milyon 716 bin lira artarak 17 trilyon 496 milyar 606 milyon 685 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası fiyatlar gündem olmuştu! 'Tüketiciler tepki koymalı'Deprem sonrası fiyatlar gündem olmuştu! 'Tüketiciler tepki koymalı'
Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

İstanbul depremi sonrası taşınıyor! Rektör duyurdu

İstanbul depremi sonrası taşınıyor! Rektör duyurdu

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

120 yıllık çay devi son günlerini yaşıyor!

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

'Vah vah' dedi! O yöntemle altın alanları duyunca...

Piyasaların beklediği mesaj geldi! Sular durulabilir...

Piyasaların beklediği mesaj geldi! Sular durulabilir...

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.