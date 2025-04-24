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Merkez Bankası açıkladı: Finans dışındaki firmaların net döviz açığı arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, şubatta 155 milyar 400 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Finans dışındaki firmaların net döviz açığı arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 725 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 6 milyar 599 milyon dolar arttı.

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Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 7 milyar 324 milyon dolar artarak 155 milyar 400 milyon dolara çıktı. Şubatta varlık dağılımı incelendiğinde, önceki aya göre türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 719 milyon dolar, 505 milyon dolar ve 80 milyon dolar azaldı.

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 533 milyon dolar ve 46 milyon dolar arttı. Böylece varlıklar 725 milyon dolar geriledi.

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NAKDİ KREDİLER YÜKSELDİ

Yükümlülük dağılımında ise önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 202 milyon dolar, 2 milyar 472 milyon dolar, 559 milyon dolar ve 366 milyon dolar yükseldi. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 599 milyon dolar artış kaydetti.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, şubatta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, ocak ayına göre 2 milyar 323 milyon dolar artarken, uzun vadeliler 878 milyon dolar yükseldi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 254 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 584 milyon dolar yükseldi.

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Şubatta kısa vadeli varlıklar 130 milyar 327 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 122 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 7 milyar 916 milyon dolar olarak ocak ayına göre 4 milyar 198 milyon dolar azaldı.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası finans
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