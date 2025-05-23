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Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkı enflasyon beklentisi belli oldu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Rapora göre, hanehalkı enflasyon beklentisi bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak yüzde 59,9 oldu.

Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkı enflasyon beklentisi belli oldu...
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Para-3

Merkez Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılı Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine gerilemiti. Reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi.

Para-4

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası
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