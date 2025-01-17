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Merkez Bankası açıkladı: KFE aylık yüzde 2 arttı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 12:07
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Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2024'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 29,4 arttı.

Merkez Bankası açıkladı: KFE aylık yüzde 2 arttı

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 158,5 oldu.

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KFE, aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 10,4 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 34,4 ve İzmir'de yüzde 25,2 yükseldi.
AA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyat Endeksi Merkez Bankası
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