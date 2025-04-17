Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi

Merkez Bankası Mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyatları martta yüzde 2,03 artış gösterdi. Fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 artarken, reel bazda yüzde 4,2 düşüş kaydetti. Konut fiyatları ocakta yüzde 4,68, şubatta yüzde 2,82 artmıştı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI...

İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarına bakıldığında mart ayında sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Yıllık bazda İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 38,6, İzmir'de yüzde 32,5 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda konut fiyatlarının en çok arttığı il grubu yüzde 46,7 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş oldu. Onu yüzde 38,6 ile Ankara takip etti.

EN AZ ARTIŞ ANTALYA'DA OLDU!

Fiyatların en az artış gösterdiği iller ise yüzde 19,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta oldu. Onu yüzde 28,3 ile Aydın, Denizli ve Muğla izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azalmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış göstermiştir."