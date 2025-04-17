FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyatları mart ayında aylık yüzde 2,03, yıllık 32,34 arttı. Reel olarak ise, yüzde 4,2 oranında düşüş kaydedildi.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında 3 ayın en yavaş yükselişi

Merkez Bankası Mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyatları martta yüzde 2,03 artış gösterdi. Fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 artarken, reel bazda yüzde 4,2 düşüş kaydetti. Konut fiyatları ocakta yüzde 4,68, şubatta yüzde 2,82 artmıştı.

iStock-1141909704

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KONUT FİYATLARI...

İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatlarına bakıldığında mart ayında sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Yıllık bazda İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 38,6, İzmir'de yüzde 32,5 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda konut fiyatlarının en çok arttığı il grubu yüzde 46,7 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş oldu. Onu yüzde 38,6 ile Ankara takip etti.

merkez-5

EN AZ ARTIŞ ANTALYA'DA OLDU!

Fiyatların en az artış gösterdiği iller ise yüzde 19,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta oldu. Onu yüzde 28,3 ile Aydın, Denizli ve Muğla izledi.

temsili-konut-2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azalmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış göstermiştir."

Canlı Borsa
Asgari ücrete ara zamda kulis bilgisi paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım' Asgari ücrete ara zamda kulis bilgisi paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım'
Borsa güne alıcılı başladı!Borsa güne alıcılı başladı!
Anahtar Kelimeler:
TCMB konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Akaryakıta beklenen zam geldi! Araç sahipleri bunu bekliyordu,

Akaryakıta beklenen zam geldi! Araç sahipleri bunu bekliyordu,

Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Bu kez içinde yok yok!

Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Bu kez içinde yok yok!

'6 bin euro' detayı! 550 bin gurbetçiden sadece 18 bini yaptı

'6 bin euro' detayı! 550 bin gurbetçiden sadece 18 bini yaptı

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Gram altın için '6000 TL' diyerek tarih verdi! 'Daha da hızlanarak gidecek'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.