Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu!

Merkez Bankası 65 katılımcı ile Piyasa Katılımcılar Anketini gerçekleştirdi. Temmuz ayı sonuçlarını yayımlayan TCMB, katılımcıların yıl sonu enflasyon, dolar ve büyüme tahminlerini paylaştı. Temmuz ayı enflasyon tahminleri de yerini aldı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon tahminlerinde gerileme olduğu görüldü.

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentileri şu şekilde:



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.

DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,57 TL iken, bu anket döneminde 43,72 TL oldu.

TEMMUZ'DA ENFLASYON NE OLACAK?

GSYH tahminleri ise önceki anket dönemi ile aynı oldu. Katılımcıların Temmuz ayı enflasyon beklentileri ise yüzde 2,11 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası bu Perşembe politika faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar faiz indiriminin geleceğine dair sinyallerin olduğunu ifade ediyor. Piyasa Katılımcılar Anketine katılan ekonomistler ise TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,29 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,21 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu.