Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahminlerinde gerileme!

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcılar Anketini açıkladı. Ankete katılan 69 katılımcının yanıtlarına göre, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminleri güncellenirken faiz beklentisinde de gerileme görüldü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.

FAİZ TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49,00 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 oldu.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 46,00 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ NE OLDU?

Buna göre, 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi mayıs anketinde 43,70 iken haziran anketinde 43,57 oldu.

Mayıs anketinde 46,62 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 47,04'e yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın cari ay enflasyon beklentisi ise yüzde 1,61 olarak tahmin edildi.