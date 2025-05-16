Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonu enflasyon ve döviz tahminleri yükseldi...

TCMB Piyasa Katılımcılar Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi ekonomi dünyası için önemli bir yer ediniyor. Ekonomistlerin katılımı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları bugün saat 10.00'da duyuruldu. 66 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette enflasyon ve döviz tahminleri yukarı yönlü güncellendi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69iken, bu anket döneminde yüzde 17,77olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00iken, bu anket döneminde yüzde 49,00 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

DOLAR KURU İÇİN YENİ TAHMİN

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85TL iken, bu anket döneminde 46,62TL olarak gerçekleşmiştir.



BÜYÜME BEKLENTİSİNDE GERİLEME

GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak güncellendi. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 oldu.