Merkez Bankası anketi: Bireysel kredilerdeki sıkılaşmanın sona ermesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde bankalar bireysel kredilerdeki sıkılaşma seyrinin üçüncü çeyrekte sona ereceğini düşünüyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği görüldü. Alt kırılımlara bakıldığında yabancı para cinsinden krediler hariç tüm kredilerde talep azaldı. İlk çeyrekte başlayan yabancı kredi artışı 2. çeyrekte de devam etse de sermaye yeterliliği ve teminatlara ilişkin riskler, bu sıkılaşmanın en önemli faktörleri oldu. Üçüncü çeyrek için beklentiler, bu sıkılaşmanın devam edeceği yönünde.

BİREYSEL KREDİLERDE SIKILAŞMA ZAYIFLIYOR

Tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma zayıflayarak devam etti. Konut ve diğer bireysel kredilerde fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları, taşıt kredilerinde ise banka dışı mali kesimin rekabeti sıkılaştırıcı faktörler olarak öne çıktı. Ancak, üçüncü çeyrek için bankaların beklentisi, bu sıkılaşma eğiliminin sona ereceği yönünde.

KREDİ TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

İşletmelere verilen kredilere olan talep, 2024 yılının ikinci çeyreğinde azalış gösterdi. Yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte düşüş gözlendi. Üçüncü çeyrek için beklentiler, bu talep azalmasının yerini zayıf bir artışa bırakacağı yönünde.





