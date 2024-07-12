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Merkez Bankası duyurdu: Cari açıkta sert düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 10:29
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Türkiye’nin cari dengesi Mayıs ayında 1,24 milyar dolarla beklentilerin altında açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre Mayıs'ta yıllıklandırılmış cari açık 25,2 milyar dolar oldu. Nisan'da bu rakam 31,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası duyurdu: Cari açıkta sert düşüş

Mayıs ayında cari açıkta kayda değer bir gerileme gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mayıs ayında cari denge 1,24 milyar dolar açık verdi.

Geçen ay cari açık 5,29 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Geçen yılın Mayıs ayında ise cari açık 7,8 milyar dolar olmuştu.

Mayıs ayı itibariyle 12 aylık cari açık 25,2 milyar dolar düzeyine geriledi. Bir önceki ay 12 aylık cari açık 31,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs ayında 3,3 milyar dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4,7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Express
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Cari açık
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