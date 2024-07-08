FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası'ndan bir rekor daha! Rezervler 150 milyar dolar yolunda...

Merkez Bankası'ndan bir rekor daha! Rezervler 150 milyar dolar yolunda...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.07.2024 15:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Hesaplamalara göre, swap hariç net rezerv 6,5 milyar dolar azalarak 18 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'ndan bir rekor daha! Rezervler 150 milyar dolar yolunda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri yeniden tarihi zirveye yükseldi.

Ekonomist Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervler 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148.4 milyar dolar ile rekor düzeye ulaştı.

28 Haziran haftasında Merkez'in rezervi 142,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Net uluslararası rezervler 4 milyar dolar artarak 43,4 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 5,3 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.

SWAP HARİÇ REZERVLER 18 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Merkez Bankası'nın analitik bilançosundan yapılan hesaplamaya göre, bir önceki hafta 11,6 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 6,5 milyar dolar artarak 18 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşına zam kararı! En düşük emekli maaşına zam kararı!
45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi
TÜRES'ten restoranlara yüzde 10 indirim çağrısıTÜRES'ten restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
36 yıl sonra bir dönem sona erdi! Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

36 yıl sonra bir dönem sona erdi! Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi!

En düşük emekli maaşına zam kararı!

En düşük emekli maaşına zam kararı!

Bakan 'Afgan çoban' sözleri tartışma yarattı, bakanlıktan açıklama geldi

Bakan 'Afgan çoban' sözleri tartışma yarattı, bakanlıktan açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.