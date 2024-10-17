Merkez Bankası'nın altın rezervleri arttı... 190 milyon dolar yükseldi!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 11 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 881 milyon dolar artışla 93 milyar 643 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 92 milyar 762 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Bu dönemde altın rezervleri de 190 milyon dolar yükselişle 63 milyar 553 milyon dolardan, 63 milyar 743 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artarak 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır