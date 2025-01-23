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Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Yılın en kritik günü geldi çattı... Piyasalar tek bir tahminde birleşti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 08:56
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Merkez Bankası yılın kritik kararını bugün açıklayacak. TCMB'nin kararı öncesi ise birçok kuruluş anket çalışmaları yaparak Merkez Bankası'nın alacağı kararı tahmin etti. Aralık ayında 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'ndan Ocak ayında da faiz indirimi bekleniyor. İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Yılın en kritik günü geldi çattı... Piyasalar tek bir tahminde birleşti!

TCMB Ocak ayında faiz indirecek mi? Piyasalar bugün saat 14.00'a kilitlendi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı politika faizini açıklamasına artık sadece saatler kaldı. Aralık ayında beklentilere paralel giden faiz indirimi kararı sonrası bugün Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

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TCMB, Aralık ayındaki karar metninde enflasyoa vurgu yaparak şu cümleleri söylemişti:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır"

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Bugün saat 14.00'da açıklanacak olan politika faizi öncesi ise kuruluşlar anket çalışmalarını gerçekleştirip kamuoyuna duyurdu. İşte yapılan anketlerden çıkan sonuçlar:

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AA FİNANS

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

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BLOOMBERG HT

Ankete 25 kurum katılım sağladı. Katılan kurumların tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta gerçekleşecek toplantısında faizi 250 baz puan indirimle yüzde 47,5’den yüzde 45 seviyesine düşürmesini bekliyor.
Ayrıca piyasanın Ocak’ta 2025’in sonuna dair politika faizi tahmini ise yüzde 30 seviyesine işaret etti. Önceki ankette tahmin yüzde 31 seviyesindeydi.

Katılımcıların 2025’in sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük ise yüzde 25 seviyesi oldu.

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TCMB ANKETİ

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcılar anketine katılan katılımcılar ise Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimine giderek faizin yüzde 45 olarak belirleneceğini öngörmüştü.

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FOREKS ANKET

Ankete katılan 24 ekonomistin 23'ü gösterge faizin 250 baz puan indirileceğini öngördü. 1 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 47,50 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Olacak?

Faiz 250 baz puan indirilecek
Faiz sabit kalacak
Kararsızım
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı
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