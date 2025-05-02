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Merkez Bankası'nın rezervleri 11 ayın en düşüğünde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın rezervleri 11 ayın en düşüğünde!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 25 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar azalışla 59 milyar 250 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Nisan'da 64 milyar 305 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Bu dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara indi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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TCMB rezerv
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