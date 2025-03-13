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Merkez Bankası'nın rezervleri 4,5 milyar dolara yakın arttı!

13.03.2025 15:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri 4,5 milyar dolara yakın arttı!

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı.

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Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası rezerv
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