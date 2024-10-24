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Merkez Bankası'nın rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı

24.10.2024 15:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Ekim haftasından bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası'nın rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 18 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artışla 93 milyar 791 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 93 milyar 643 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

dolar

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI!

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 831 milyon dolar yükselişle 63 milyar 743 milyon dolardan, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB rezerv
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