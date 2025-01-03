FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı

Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı

03.01.2025 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 494,1 milyar lira artarak 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 27 Aralık ile biten haftada 494 milyar 120 milyon 102 bin lira artışla 19 trilyon 462 milyar 189 milyon 542 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 yükselişle 12 trilyon 85 milyar 433 milyon 131 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,13 artışla 6 trilyon 469 milyar 965 milyon 610 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 552 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 279 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık artış görüldü.

iStock-1453500544

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,51 artarak 1 trilyon 919 milyar 281 milyon 579 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,40 yükselişle 2 trilyon 1 milyar 120 milyon 760 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,40 artışla 2 trilyon 314 milyar 26 milyon 973 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 461 milyar 974 milyon 317 bin lirası konut, 59 milyar 263 milyon 529 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 398 milyar 43 milyon 733 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Aralık ile biten haftada 208 milyar 736 milyon 831 bin lira artarak 15 trilyon 455 milyar 841 milyon 153 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,13 artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Hem alkole hem sigaraya zam yolda

Hem alkole hem sigaraya zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.