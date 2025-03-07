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Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni açıkladı! Enflasyon ve dövizde tahminler geriledi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.03.2025 10:16
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nin yayımladı. 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette döviz, enflasyon ve faiz tahminleri gibi kritik beklentiler kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, katılımcıları yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04 oldu. Faiz beklentileri ise 42,50olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni açıkladı! Enflasyon ve dövizde tahminler geriledi...

68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcılar Anketi Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Enflasyondan dövize kadar geniş bir beklenti anketi olan Piyasa Katılımcılar Anketi, finans dünyası için kritik bir önem teşkil ediyor.

Buna göre 68 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi, önceki ankete göre, yüzde 28,30 iken; bu anket döneminde yüzde 28,04 oldu.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonra enflasyon beklentisi önceki anket döneminde yüzde 25,26 iken bu anket döneminde yüzde 24,55 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06olarak gerçekleşti.

Katılımcıların faiz beklentisi ise, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42,50 oldu.

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DOLAR BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Piyasa Katılımcılar Anketi'ne katılan 68 katılımcının döviz kuru beklentisi ise değişti. Buna göre, bir önceki döneme göre, ABD Doları/TL beklentisi 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

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12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL oldu.

GSYH TAHMİNİ

Ankete katılan katılımcıların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0olarak gerçekleşmiştir.

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Aylık enflasyon tahmini ise Mart ayı için yüzde 2,25 olarak ifade edidi.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası enflasyon beklentisi
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