Merkez Bankası piyasalar açılmadan önlemini aldı! Rezervlerin yüzde 15’i harcandı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı savaştan tetiklenen küresel piyasa dalgalanması, gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altına alırken Türkiye’den de bir hamle geldi.

YÜZDE 15’İNE KARŞILIK GELİYOR

Bloomberg'te yer alan habere göre, Türkiye’de piyasadaki dalgalanmayı önlemek için yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı. Tutarın, ülkenin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geldiği ifade edildi.



PİYASALAR AÇILMADAN HAREKETE GEÇTİ

Piyasa kaynaklarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftanın ilk işlem günü olan pazartesi sabahı piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı. Piyasa açıldıktan sonra ise bazı bankalar döviz piyasasında dolar satışı gerçekleştirerek kurdaki oynaklığı sınırlamaya çalıştı.

Hafta ilerledikçe dolar satışlarının azaldığı, perşembe günü ise piyasada herhangi bir müdahale gözlenmediği ifade edildi.



TL DİRENÇLİ KALDI

Söz konusu müdahaleler sayesinde Türk Lirası, küresel dalgalanmanın yaşandığı haftada en dirençli gelişmekte olan ülke para birimlerinden biri oldu. Hafta boyunca dolar karşısında yalnızca yüzde 0,1 değer kaybeden lira, diğer birçok gelişen ülke parasına kıyasla daha istikrarlı görünüm sergiledi.



JEOPOLİTİK RİSK TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN ETKİLİYOR

Türkiye’nin İran’a komşu olması ve enerji ithalatındaki iş birliği nedeniyle Orta Doğu’daki çatışmalardan doğrudan etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Savaşın başlamasından bu yana ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 16 yükseldi.

Goldman Sachs, analistleri ise yayımladıkları değerlendirmede, Türk lirasındaki hareketlerin şu ana kadar kontrol altında kaldığını ve Merkez Bankası’nın piyasayı yönetmek için yeterli rezerv gücüne sahip olduğunu belirtti.



REZERVLER 210 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası, dün haftalık rezerv verilerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4,2 milyar dolar artarak 210,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Verilere göre rezervlerdeki artışa rağmen, Ocak 2026’dan bu yana toplam rezervlerde 7,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu dönemde rezervlerdeki gerileme oranı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

EKONOMİ YÖNETİMİ HANGİ TEDBİRLERİ ALMIŞTI

Ekonomi yönetimi savaşın başladığının ertesi günü şu şekilde tedbirler almıştı: