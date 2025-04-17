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Merkezi Kayıt Kuruluşu yılın 1. çeyrek performansını paylaştı

17.04.2025 12:19
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 31 Ocak'ta 20,70 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değerinin, 31 Mart'ta 20,87 trilyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu yılın 1. çeyrek performansını paylaştı

MKK, 2025 yılı 1. çeyrek dönemine ilişkin sermaye piyasalarındaki gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı "1. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2025 Panoraması" adlı videoda duyurdu.
Buna göre, 31 Ocak'ta 20,70 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Mart'ta 20,87 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde, toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 36,21 milyondan 36,42 milyona çıktı.

EN ÇOK YATIRIMCI KİM OLDU?

Toplam yatırımcı sayısı içerisindeki bakiyeli yatırımcı sayısı 10,52 milyon oldu. Yılın ilk çeyreğinde MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 326 bin 723 olurken, en çok yeni yatırımcı 86 bin 25 ile 21-40 yaş grubu bireysel erkeklerden oluştu. Aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı da 66 bin 3 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde toplam hesap sayısı 82,35 milyondan 86,91 milyona çıkarken, bakiyeli hesap sayısı 15,01 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 12 şirket halka arz edilirken, halka arzdan 28,55 milyar lira toplandı. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 3 milyon 89 bin 949 oldu.

5 TRİLYON LİRAYA GERİLEDİ

İlk çeyrek sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 13,75 trilyon liraya yükselirken, yatırımcı sayısı 6,66 milyon olarak kaydedildi.
Bu dönemde, yatırım fonlarının portföy değeri 5 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı da 5,54 milyona geriledi.
Bireysel ve kurumsal toplam 21 bin 336 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 1,56 trilyon lira olarak gerçekleşti.
Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı 43 bin 996'ya çıkarken, aynı dönemde toplam 253 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 229 milyar 413 milyon 251 bin 664'ü buldu.
Bu şirketlerin 77'si reel sektör, 176'sı diğer ihraççı şirketlerden oluştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yatırım
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