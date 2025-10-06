FİNANS

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE eylülde aylık yüzde 2,71 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, eylülde aylık yüzde 2,71 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,56, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,27 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,24, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,79, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,48 ve hizmette yüzde 2,84 yükseldi.
