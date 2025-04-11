FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı!

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı!

11.04.2025 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı!

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Nisan'da açıklanacak "Şubat 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

merkez-2

4 MİLYARDAN FAZLA AÇIK ÖNGÖRÜLDÜ

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 4 milyar dolar ile 4 milyar 650 milyon dolar arasında değişti.

deste para

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 27 milyar 200 milyon dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ocak 2025'te 3 milyar 795 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 11 milyar 541 milyon dolar olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Sokak sokak gezip satıyorlar! 1200 rakımlı tepede yetişiyor Sokak sokak gezip satıyorlar! 1200 rakımlı tepede yetişiyor
Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İstanbul'da yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu

İstanbul'da yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'e hırsızlık şoku! 15 milyonluk vurgun...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı

Kredi faizleri yükselince otomobil bayileri düğmeye bastı

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.