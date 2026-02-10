FİNANS

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Şubat Cuma açıklanacak "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin aralık ayı için cari açık beklentileri, 6 milyar dolar ile 4 milyar 873 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi, 25 milyar dolar ile 21 milyar dolar arasında değişti.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 27 milyar 264 milyon dolar açık oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasım ayında 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 23 milyar 226 milyon dolar olmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

