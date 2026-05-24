Dünyanın en kalitelilerinden: Onun adıyla satılanlara dikkat

Dünyanın en kaliteli enginarının yetiştirildiği bölgelerden biri olan Hasanağa'da üretilen ürünler, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tescilin ardından popülaritesi artan ürüne, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen yoğun talep nedeniyle, daralan tarım alanlarına rağmen üretim bölgede 200 dönüme ulaştı.

"VERİMİ DÜŞÜK AMA KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Bugüne kadar düzenlenen 16 Hasanağa Enginar Festivali'nin 11'inde birinci seçilen 23 yıllık üretici Ömer Çinkaya (46), bölgede Bayrampaşa cinsi enginar yetiştirildiğini belirtti. Diğer üretim bölgelerinden farklı olarak dönüme ancak 400-450 kök dikebildiklerini ve dönüm başına en fazla 2 bin enginar hasat ettiklerini aktaran Çinkaya, şunları kaydetti:

"Başka bölgelerde bir kökten 25-30 adet ürün alınabilir ama çanakları küçük olur. Bizim köklerimiz ise ancak 4-5 adet ürün verir. Dolayısıyla verimi düşük, kalitesi çok yüksek olur. İstenen büyüklüğe ulaşmadan da kesinlikle kesim yapmayız. Göbekten kestiklerimizin çanak ağırlığı 150 gramı buluyor."

PAZARDAKİ TAKLİT ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİYE UYARI

Pazarlarda her enginarın "Hasanağa enginarı" adıyla satıldığına dikkati çeken Çinkaya, tüketicileri aldatıcı yöntemlere karşı uyardı. Tezgahlara birkaç tane gösterişli Hasanağa enginarı konularak alttan başka bölgelerin kılçıklı ürünlerinin soyulup satıldığını ifade eden Çinkaya, gerçek Hasanağa enginarının ayırt edici özelliklerini şöyle sıraladı:

"Bizim ürünümüzün soyulmamış hali tarlada 50 lira, soyulmuşu ise 80 liradır. Diğer bölgelerin ürünleri tarlada 15-20 liradan alıcı buluyor. Pazarda soyulmuşu 50 liraya satılan ürünler bizim enginarımız olamaz. Gerçek Hasanağa enginarı yumuşaktır, kılçıksızdır ve komşunun ateşinde bile pişecek kadar kolay pişer. Yağ oranı yüksek olduğu için ağızda hemen dağılır ve soyulduğunda balmumu rengini alır. Lezzet arayan tüketiciler zaten bu farkı bilerek bizi tercih ediyor."

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır