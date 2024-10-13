FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Otomotiv Sanayii Derneği açıkladı! Otomotiv sektörü ihracatta zirvedeki yerini korudu

Otomotiv Sanayii Derneği açıkladı! Otomotiv sektörü ihracatta zirvedeki yerini korudu

13.10.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 597 adede ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği açıkladı! Otomotiv sektörü ihracatta zirvedeki yerini korudu

OSD, 2024 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 657 bin 148 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 36 bin 506 adedi buldu.

Yılın 9 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 73, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

thumbs_b_c_46d192c9f1e7e277eb8a33fcdad3d498

OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 1 AZALDI

Yılın 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 729 bin 515 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 arttı.

Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 11 bin 179 olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, yılın 9 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avro bazında ise ihracat yüzde 1 arttı ve 24,5 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 arttı.

iStock-1284622508

PAZAR DARALDI

Bu yılın 9 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 881 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 1 arttı ve 673 bin 73 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç ve ağır ticari araç pazarları yüzde 9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8 geriledi.

Yılın 9 aylık döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 30 olarak gerçekleşti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İhracat Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) otomotiv
En Çok Okunan Haberler
Geceleyin iki ilimiz sallandı! "7,2'lik depreme gebe"

Geceleyin iki ilimiz sallandı! "7,2'lik depreme gebe"

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... Son düzlükte gelecek zammı açıkladı!

Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... Son düzlükte gelecek zammı açıkladı!

120 bin TL maaşlı ilana başvurdu... Hayali suya düştü, parası da gitti

120 bin TL maaşlı ilana başvurdu... Hayali suya düştü, parası da gitti

Marketteki fiyatları pahalı bulanlar soluğu orada aldı! 'Aşırı fark var'

Marketteki fiyatları pahalı bulanlar soluğu orada aldı! 'Aşırı fark var'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.