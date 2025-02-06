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Piyasadan o banknotlar silinmeye başlandı! 'Yarıdan fazlası 200 liraya ait' Son 1 yılda payı öyle bir arttı ki..

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 15:46
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Yüksek enflasyon nedeniyle piyasada bulunan banknotların değeri düşmeye başlayınca en büyük banknot olan 200 liranın piyasadaki değeri de büyüdü. 50 lira piyasada zor görülmeye başlarken 100 lira ve 200 liranın piyasadaki hakimiyeti yüzde 96 oldu.

Piyasadan o banknotlar silinmeye başlandı! 'Yarıdan fazlası 200 liraya ait' Son 1 yılda payı öyle bir arttı ki..

Türkiye'de en yüksek para birimi 200 lira. Enflasyon nedeniyle 200 liranın piyasadaki yeri büyümeye devam ediyor. Ocak ayından beri piyasada dolaşımda olan 100 lira ve 200 liralık banknotların payı yüzde 96 seviyesine çıktı.

PİYASALARDA 200 LİRA HAKİMİYETİ

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Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu X hesabı üzerinden piyasada bulunan para birimlerinin dağılımlarını değerlendirdi. Babuşçu, 200 liralık banknotların adet olarak son 1 yılda 24,2 puan arttığını kaydetti. Babuşçu, "Piyasadaki son demleri" diyerek en çok erimenin 14,8 puan ile 100 liralık banknotlarda olduğunu ifade etti.

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Ayrıca Babuşçu, 50 liralık banknotlarında yavaş yavaş piyasada silindiğini de aktardı. Babuşçu, 2021 yılının Temmuz ayından beri 200 liralık banknotların artışında hızlı bir ivme olduğunu belirtti.

Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Dolaşımdaki banknotlar içinde ADET açısından yarıdan fazlası 200 TL’lik banknotlara ait.
Son 1 yılda adet açısından banknotlar içinde 200 TL’lik banknotun payı 24,2 puan artmış. Pay açısından erime ise 14,8 puan ile en fazla 100 TL’lik banknotta"

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
banknot para
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