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Piyasalar için kritik hafta... 17 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak!

14.10.2024 12:23
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 17 Ekim saat 14.00'te açıklayacağı politika faiz kararını yurt içi piyasaları heyecanla bekliyor. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki ekonomistler beklentisi ne? İşte cevabı...

Piyasalar için kritik hafta... 17 Ekim Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında faiz kararını açıklayacak.

Politika faizinde bir değişiklik beklenmezken karar metni yakından takip edilecek. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

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Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB politika faizi
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