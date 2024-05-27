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Reel kesimin güveni Mayıs'ta geriledi

27.05.2024 11:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Endeks, Mayıs'ta geçen aya göre 1,1 puan azalarak 102,4'e geriledi.

Reel kesimin güveni Mayıs'ta geriledi

Reel kesim güveni dokuz ayın zirve seviyesinden geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, reel kesim güven endeksi Mayıs ayında 105,4 değerini aldı. Endeks Nisan ayında 106,1 ile dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB'nin verilerle ilgili bülteninde endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Ankette 100 üstü değerler iyimser görünüme, 100 altındaki değerler ise karamsar görünüme işaret ediyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da mevsimsel etkilerden arındırılmamış veride aylık 0,4 puan düşüşle yüzde 76,3, arındırılmış veride aylık 0,4 düşüşle %76,6 seviyesinde gerçekleşti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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